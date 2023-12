Critères et tests

Notes techniques

Dans le cas du SVG, le manque de support de l’élément <title> et <desc> par les technologies d’assistance crée une difficulté dans le cas de l’implémentation de l’alternative textuelle de l’image et de sa description détaillée. Dans ce cas, il est recommandé d’utiliser l’attribut WAI-ARIA aria-label pour implémenter à la fois l’alternative textuelle courte et la référence à la description détaillée adjacente ou l’attribut WAI-ARIA aria-labelledby pour associer les passages de texte faisant office d’alternative courte et de description détaillée.

L’utilisation de l’attribut WAI-ARIA aria-describedby n’est pas recommandée pour lier une image ( <img> , <object> , <embed> , <canvas> ) à sa description détaillée, par manque de support des technologies d’assistance. Néanmoins, lorsqu’il est utilisé, l’attribut devra nécessairement faire référence à l’ id de la zone contenant la description détaillée.

La description détaillée adjacente peut être implémentée via une balise <figcaption> , dans ce cas le critère 1.9 doit être vérifié (utilisation de <figure> et des attributs WAI-ARIA role="figure" et aria-label , notamment).

L'attribut longdesc qui constitue une des conditions du test 1.6.1 (et dont la pertinence est vérifiée avec le test 1.7.1) est désormais considéré comme obsolète par la spécification HTML en cours. La vérification de cet attribut ne sera donc requise que pour les versions de la spécification HTML antérieure à HTML 5.

